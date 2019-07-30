此内容发布于2019年7月31日 上午12:50

（法新社底特律30日电） 美国民主党总统参选人今天在党内初选第2次辩论会上针对重建经济的目标唇枪舌战，民调前段班的华伦和桑德斯捍卫推动全民健保的自由派政策，力抗温和派对手狂轰滥炸。

华伦（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）都是活跃的联邦参议员，私下交情也不错；他们打造草根运动，倡议类似的左倾议程。

华伦一上台就要求「组织大改造」，他警告，「怯于」反抗总统川普，不会改变「已经帮了富人和关系好的人一把、被操控的体制」，对其他人也不公平。

但她和桑德斯呼吁大幅改造经济、特别是健保制度的政见，遭到温和派参选人不留情地抨击。

前联邦众议员戴兰尼（John Delaney）批评说：「我们有个选择，我们可以带着联邦医疗保险（Medicare）人人免费、全部免费这种烂政策，以及许许多多不可能的支票，走华伦和桑德斯要带我们走的路。那会吓跑中间选民，让川普连任。」

这场辩论会在密西根州底特律举行，20位参选人分两晚上场。

民调领先的前副总统拜登（Joe Biden）将在明天登场，届时非裔参选人中民调最高的贺锦丽（Kamala Harris）与布克（Cory Booker）都将上台，针对种族议题炮打拜登。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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