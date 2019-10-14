此内容发布于2019年10月14日 下午7:50

（法新社德黑兰14日电） 一艘伊朗油轮上周在沙乌地阿拉伯外海遭受攻击，伊朗今天公布油轮受损的照片，称这起「危险」攻击的幕后黑手是一个外国政府。

德黑兰当局表示，悬挂伊朗旗帜的沙比地号（Sabiti）油轮，11日在红海港口吉达（Jeddah）外海遭遇两起爆炸攻击。

这是自华府声称数艘船只在波斯湾受到德黑兰攻击以来，首度有伊朗船只被锁定为目标。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）在德黑兰召开记者会说：「肯定是有政府涉案。」他说：「这不是恐怖分子、个人或团体的行动。这是一个政府发动的攻击。」

罗哈尼说，伊朗握有许多「火箭」朝沙比地号射出的影像画面，其中两枚击中沙比地号。他说：「这是有敌意且危险的行动。」

他说：「我们在调查是哪个政府涉案…但现在还无法判定是谁动手。」

油轮所有者伊朗国家油轮公司（National Iranian Tanker Company）公布的画面显示，油轮右舷吃水线上方有两个洞。影像画面标注的日期是13日。

伊朗国家油轮公司表示，这场攻击11日发生在沙乌地港市吉达外约100公里处。

伊朗国家油轮公司说，这起事件导致油轮的石油外泄至红海，最后终于控制住外泄问题，油轮开始缓缓驶向波斯湾海域。

波斯湾是将产油国家连结到全球市场的重要航道，这个航道与周围地区5月与6月发生一系列原因不详的袭击事件，沙乌地阿拉伯也有石油设施遭受无人机攻击。

华府指控德黑兰以水雷攻击船舰，同时也是无人机攻击的幕后黑手，但伊朗矢口否认。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram