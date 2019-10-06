（法新社巴黎6日电） 数以万计法国人今天走上巴黎街头，抗议政府打算放行单身女性与女同志接受生殖治疗。

群众挥舞着红绿旗帜，从法国参议院（French Senate）游行到蒙巴纳斯塔（Tour de Montparnasse）。独立媒体估计约7万4500人参加游行，但主办单位表示有多达60万人上街，抗议下议院上月通过生物伦理法修正草案适用医学人工生殖的条文。

「为众人而行」（Manif Pour Tous）主席德拉侯雪（Ludovine de La Rochere）告诉记者：「我们试着对话到现在已经两年了，但毫无所获...只有上街头，能让我们的声音被听到。」

尽管右翼反对者与保守派天主教徒等宗教团体强烈反对，法国总统马克宏2017年竞选时，仍矢言支持这项法律。

他们2012与2013年大幅动员，反对马克宏前任社会党总统欧兰德合法化同志婚姻之举，根据警方，活动共吸引约34万人上街。

但同志婚合法并未允许同志伴侣或单身女性透过人工生殖等医疗协助拥有小孩，这是法国长期以来的禁忌，因此有许多女性被迫前往海外接受治疗。

法国下议会上月通过的条文则是明定，43岁以下女性接受人工生殖治疗，一律由健康照护体系负担费用；透过捐赠精子生下的小孩，也可在18岁后探查捐赠者的身分，一改先前法国严格保护捐赠者匿名身份的规定。

若此法通过，法国法律就会跟上其他欧洲国家，与英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、爱尔兰、比利时、北欧国家等趋于一致。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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