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此内容发布于2017年4月9日 上午10:05 最后更新 - 2017年4月9日 -10:05

（法新社巴黎8日电） 法国性工作者今天在巴黎市中心示威，抗议当局通过将嫖妓列为非法的禁止买春法案届满1周年。

抗议群众手持标语，上头写着「停止开罚，我们的敌人是爱滋、镇压和伪善，不是我们的顾客」；这些示威人士大多为年轻女性，但也包括一些男性。

这项法案以罚嫖不罚娼为原则，被逮到性交易的嫖客可被处以高达3750欧元（约新台币12万3750元）罚金。

许多示威者脸上戴着白色面具或涂上化妆品，高举着写有「性工作也是工作」的标语牌。

参与示威的群众从皮加勒广场（Place Pigalle）开始游行，反覆高呼「惩罚嫖客，谋杀娼妓」等口号。

卖淫在法国属合法，但拉客或经营妓院则违法。

法国慈善团体「世界医生组织」（Doctors of theWorld）的勒斯特（Tim Leicester）说，罚嫖法案导致寻芳客减少，特别是在街头寻欢的人。

勒斯特说，然而，「嫖客较少使得娼妓收入也随之减少，在选择顾客方面也面临困难，这意味有更多不安全性行为和暴力行为发生」；他还说，这是1项「失败的」法案。

所有欧洲国家都禁止拉皮条，法国则于2016年4月6日加入英国和瑞典等国家行列，向嫖客开罚。

瑞典1999年成为全球第1个将买春列为非法的国家，盼能藉此降低这类需求。（译者：中央社刘文瑜）

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