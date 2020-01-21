（法新社纽约21日电） 因接连两起重大坠机意外，在全球遭停飞的波音（Boeing）737 MAX机型飞机，重返天际的时程再度延后到年中，让该公司股价闻讯暴跌，也让他们稍早宣布777X机型首飞的消息蒙上阴影。

法新社报导，波音表示，他们现在的目标，是让被禁飞的737 MAX「在2020年的年中」复飞。这是对此型陷入麻烦的飞机最新的计画，737 MAX是在两起致命的坠机意外后，于去年3月起陆续在全球遭到禁飞。

纽约证券交易所稍早一度暂停交易近40分钟后，波音的股价跌3.3%，收在313.37美元。

来自银行界的消息人士昨天表示，波音正在华尔街的银行筹措至少100亿美元（约新台币3025亿元），用来支应737 MAX危机所需的相关费用。

波音在声明中表示，波音已经告诉顾客和供应商说：「我们目前估计，737 MAX要解除禁飞，应该是在2020年中。」

这显示波音最近对于这款最畅销机型的立场有所转变。公司在去年一直未能照着原订计画的时间表走后，完全取消目标日期。

不过即便这次笼统地设定2020年年中的目标，仍比部分分析师所预测还要晚，但这或许已经是最好的状况了，时间点也可能再度延后。

美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration，FAA）先前公开批评波音不断向大众宣传他们为737 MAX复飞所制订的时间表，因为他们定下目标，彷佛是要促使FAA尽快批准737 MAX复飞的手段之一。

一名FAA发言人今天重申，FAA对于737 MAX的认证，「没有设定时间表」。

FAA说：「因为波音得进行必要的安全评估，并解决测试过程中出现的所有问题，我们将继续与其他安全监管机关合作，以审查波音的作为。」

波音稍早宣布，将于23日进行777X首次试飞，但也可能因为天候和其他因素再度延后。

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