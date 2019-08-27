此内容发布于2019年8月27日 下午9:35

（法新社基辅27日电） 美国国家安全顾问波顿今天抵达乌克兰首都基辅，准备与乌国总统举行会谈。法国总统马克宏昨天才宣布，俄、乌、德、法4国领袖将于9月举行和平高峰会，目标是终结乌东冲突。

美国大使馆在社群媒体上说：「波顿（John Bolton）在此强调美国对乌克兰主权、领土完整和欧洲-大西洋路线的支持。」

波顿预计明天与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）举行会谈。

波顿在推特推文说：「我们支持泽伦斯基总统的改革努力和愿景，以建立一个更强大和更繁荣的乌克兰。」

波顿抵达后，先在纪念仪式上向在乌东地区对抗俄罗斯支持的分离主义分子而丧命的战士献花。

他告诉记者，川普未来几天可能在波兰会晤泽伦斯基。

乌克兰网站Evropeiska Pravda引述波顿的话说：「我们希望两国总统有机会在华沙举行会谈，作为纪念第二次世界大战爆发80周年活动的一环。」

泽伦斯基和川普预计将在9月1日造访波兰，出席二战爆发80周年纪念活动。

波顿说，他会针对与中国合作的危险，向乌克兰领袖提出警告。「华尔街日报」（WSJ）上周报导，美国拟出手阻挠中国收购乌克兰航太公司马达西奇（Motor Sich）。

Evropeiska Pravda引述波顿的话说，「军事和敏感技术不应落入对手或潜在对手手中」，但他拒绝特别针对马达西奇置评。

他还说：「我们应告知朋友和伙伴有关中国投资带来的危害。」

自莫斯科2014年兼并克里米亚以来，乌克兰政府军便与俄罗斯力挺的分离主义叛军爆发冲突，至今已夺走约1.3万条人命，基辅当局将此归咎于俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天宣布，俄罗斯、乌克兰、德国和法国9月将就乌克兰问题举行会谈，4国上次为乌国召开和平高峰会是在2015年。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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