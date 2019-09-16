此内容发布于2019年9月17日 上午1:50

（法新社洛杉矶16日电） 美国老牌深夜综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）今天宣布，已把刚加入班底4天的谐星吉利斯（Shane Gillis）给开除，因为他对华人开了带有种族歧视的玩笑。

吉利斯12日签约成为「周六夜现场」新班底成员后，他曾以「中国佬」（chinks）这种贬低字眼形容华人以及发表歧视同性恋者言论的影片被挖出，迅速引发众怒，并在网路上广为流传。

制作人麦可斯（Lorne Michaels）的发言人在寄给法新社的声明中说，吉利斯使用的字眼「具冒犯性、伤人且无法令人接受」。

他说：「我们不知道他曾发表网路这几天流传的言论。」他又说：「我们很抱歉没有早一点看到这些影片，以及我们的审查程序没有达到我们的标准。」

吉利斯在推特上传声明说，他可以理解周六夜现场做出这种决定，他会因这场争议让周六夜现场「失焦」。

他说：「我是可以逗笑观众的喜剧演员，有资格进入周六夜现场，这点不可否认。」

吉利斯是在录制「麦特与夏恩的秘密播客」（Matt and Shane's Secret Podcast）时发表那些冒犯性言论。这些影片已从YouTube频道移除，但持续在社群媒体上流传。其中一段影片的观看次数今天突破400多万次。

吉利斯与共同主持人麦卡斯克（Matt McCusker）在播客中讨论到中国城街区的起源时，吉利斯一直将面条（noodles）讲成nooders，还嘲讽地模仿一名华人女服务员听不懂他的点菜内容。

吉利斯在另一段影片还称两名知名喜剧演员是「娘炮谐星」。

吉利斯是美国单口喜剧的新星，他稍早在声明中说，他「乐意向真的被冒犯的人道歉」，但他是会「挑战尺度的谐星」。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

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