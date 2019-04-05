此内容发布于2019年4月6日 上午12:05

（法新社纽约5日电） 乐坛传奇滚石乐团（Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）据报在纽约进行心脏瓣膜置换手术，这消息让大批粉丝感到担忧，但他今天发文说自己「正在康复中」。

滚石乐团不到一周前宣布，他们会延后北美巡回演出，好让75岁的米克杰格可以接受治疗。滚石推文说：「因为米克杰格需要治疗，医师建议不要进行巡回演出。」

音乐杂志「告示牌」（Billboard）昨天晚间报导，医师成功完成经导管微创主动脉瓣置换手术（TAVR），让这名歌手免于开胸腔的大手术。

米克杰格今天推文说：「感谢你们大家所有的支持讯息，我现在感觉好多了，正在康复中。我也要大大感谢所有医院人员完成这么杰出的工作。」

根据告示牌，这名英国摇滚歌手在医院静养，并引述匿名消息人士说，米克杰格须躺4到5天才能痊愈。

告示牌报导，医生透过他大腿上的股动脉进入这名滚石主唱的心脏瓣膜，这代表他需要休养以确保没有严重出血。

米克杰格的公关告诉法新社说，米克杰格「成功接受治疗」，但没有说明治疗细节。公关表示：「他状况非常好，料将完全康复。」

滚石乐团宣布延后美加两国17场演出后，米克杰格曾推文表示「震惊」，还说他会「非常努力地尽快重返舞台」。他说：「我真的很讨厌像这样让你们失望。」

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