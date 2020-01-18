此内容发布于2020年1月18日 上午6:05

（法新社斐济苏瓦18日电） 南太平洋热带气旋蒂诺今天逼近东加王国，威力增强为3级风暴。先前蒂诺侵袭斐济造成2人失踪，有3000多人避往紧急收容中心。

斐济气象局（Fiji Meteorological Service）表示，蒂诺（Tino）阵风已加速到每小时180公里，待彻夜席卷东加（Tonga）北部地区时，可能会出现最大风速。

位于南太平洋的东加王国两年前遭遇热带气旋吉纳（Gina）袭击所造成的灾情，目前还在重建中。当时灾情遍布，房屋和作物被毁。

东加王国瓦瓦乌岛（Vava'u）居民表示：「海水水位非常高，我确信，比较暴露在蒂诺路径上的地方以及离岛，海水已淹没海滩…倾盆大雨已降下3天左右，土壤都已积水，我也听到了村里树木倒下的声音。」

至于在斐济，国家灾难管理办公室（National Disaster Management Office）表示，暴风来袭威力最强时，共有3115人寻求紧急避难。不过其中多数人事后返家发现，损害情况并不如最初想像般严重。

斐济政府官员雷尼马（Uraia Rainima）表示，人口约1万9000的塔维乌尼岛（Taveuni）供电中断。

与此同时，警方持续搜寻16日傍晚试图横渡暴涨河流而被冲走的一对父女，并说没有其他伤亡。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram