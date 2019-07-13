（法新社摩根城13日电） 一度成为飓风，但降级为热带风暴的巴瑞（Barry）今天在路易斯安那州登陆，带来的狂风暴雨让数百万美国人面临严重的洪水泛滥问题。

在短暂成为大西洋飓风季第一个飓风后，巴瑞朝内陆移动时，很快就降级为热带风暴，但仍带来严重威胁。

法新社报导，路易斯安那州最大城市纽奥良的机场被迫关闭，数千人遭疏散，防洪闸门已关闭，美国国民兵（National Guard）和志工都就位待命。

稍早纽奥良堤防系统可能受损的担忧已经缓解，因为美国陆军工兵署（Army Corps of Engineers）对堤防系统承受得了热带风暴来袭表示有信心， 但纽奥良市长肯崔（LaToya Cantrell）呼吁当地居民不要掉以轻心。

肯崔告诉记者：「我们还没完全摆脱困境。」她也说，明天仍可能会发生洪水泛滥。

美国国家飓风中心（NHC）表示，热带风暴巴瑞持续风速每小时115公里。风暴中心在位于纽奥良西方的因特拉科斯特尔城（Intracoastal City）登陆，接着以每小时9.8公里缓慢速度前进。

热带风暴巴瑞袭击墨西哥湾沿岸地区，为路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴马州带来大雨。

路易斯安那州摩根城（Morgan City）街道空无一人，阿查法拉亚河（Atchafalaya River）泛滥淹没河岸，住宅区的树木也被吹垮。

路易斯安那州州长爱德华兹（John Bel Edwards）呼吁要全州居民保持警戒，成千上万民众受停电所苦。

爱德华兹在记者会中说：「我想提醒大家，这才只是开始。」

美国国家飓风中心主任葛兰姆（Ken Graham）警告内陆可能发生洪水，并表示：「这不仅发生在沿海地区。」

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