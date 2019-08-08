此内容发布于2019年8月8日 上午10:05

（法新社吉尔吉斯比许凯克8日电） 为逮捕前总统阿坦巴耶夫，吉尔吉斯警方和安全机构今天再度对他的寓所发动突袭。吉尔吉斯媒体报导，安全部队已成功拘捕阿坦巴耶夫。

报导称，安全部队已从寓所，把决定投降的阿坦巴耶夫押往不明地点。

阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）的政坛盟友、国会议员卡拉穆什基纳（Irina Karamushkina）稍早前表示：「第2波突袭行动已展开。」

卡拉穆什基纳说，大约有1000名执法人员参与攻坚，于此同时则有超过1000名阿坦巴耶夫的支持者，护卫他的寓所。阿坦巴耶夫的宅邸位于首都比许凯克（Bishkek）附近的柯伊塔什村（Koi-Tash）。

卡拉穆什基纳表示：「他们愿意为阿坦巴耶夫奋战到底。」

首次攻坚的特种部队昨天未能在阿坦巴耶夫的宅邸逮捕到他，还造成一名官员丧命与一名警察首长受重伤。

吉尔吉斯是前苏联共和国，由于阿坦巴耶夫与他「钦点」的现任总统秦贝科夫（Sooronbai Jeenbekov）闹僵，吉尔吉斯政局动荡不安。这个中亚国家曾在不到20年内发生两次革命。

由于特种部队首次攻坚失败，无法逮捕阿坦巴耶夫，反而造成一名官员死亡与一名警察首长重伤，吉尔吉斯濒临爆发全面政治危机。

警方与阿坦巴耶夫支持者昨晚在柯伊塔什村相互扔石头，而当地网路与行动电话通讯疑似被当局切断。

在现场采访的记者当时目睹部分阿坦巴耶夫的支持者，强制解除一些特种部队成员的武装并痛殴毒打，然后挟持为人质。

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