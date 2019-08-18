此内容发布于2019年8月18日 下午9:50

（法新社巴黎18日电） 瑞典少女桑柏格为启发全球学生走出校园抗暖化，特地休学展开帆船横渡大西洋航程；但有人批评，桑柏格结束航程后团队将搭飞机把游艇开回欧洲，制造的碳排还比全程搭机多。

桑柏格（Greta Thunberg）团队今天出面辩护。

16岁的桑柏格拒绝搭乘飞机，因为飞机会造成二氧化碳排放。她发起的校园运动，激励世界各地的孩子以行动对抗全球暖化。

她8月15日搭乘配备太阳能面板和水下涡轮的帆船马里莉亚二号（Malizia II），与父亲斯万特（Svante以及一名纪录片制片展开横渡大西洋航程，前往纽约参加9月联合国气候峰会。马里莉亚二号可自行发电，整趟航程零碳排。

但马里莉亚二号共同船长赫曼（Boris Herrmann）的发言人告诉柏林报纸「日报」（Taz），许多人会搭机前往纽约把马里莉亚二号开回欧洲，身为航海家的赫曼也会搭机回国。

「日报」预估，如此一来，桑柏格这趟航行制造的污染，会比她和伙伴们干脆搭机前往纽约制造的还多。

「日报」的结论旋即引发社群媒体热议，其中不乏批评桑柏格的人。

但马里莉亚二号团队经理柯瓦（Holly Cova）坚称桑柏格的航程「气候中和」（即温室气体排放量等于自然碳汇的概念），「马里莉亚二号团队的航程都有抵销了」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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