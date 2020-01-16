此内容发布于2020年1月16日 上午5:05

（法新社斯德哥尔摩15日电） 瑞典军方和媒体今天表示，使用伪造证书进入军方任职的一名瑞典男子，一路获晋升至派赴北约（NATO）总部担任幕僚军官，并在联合国代表团服务。

瑞典「每日新闻」（Dagens Nyheter）报导，这名男子谎报经历并伪造军官学校毕业证书。

他在瑞典武装部队服务超过10年，曾担任高级安全职务及国际代表团派遣任务，包括派驻阿富汗和去年加入联合国马利多层面综合稳定特派团（MINUSMA）的联合国维和部队。

瑞典武装部队承认，这名男子被「错误雇用」，并在声明中证实，他曾任职于比利时欧洲盟军最高指挥部（SHAPE）。

声明说：「这个人担任瑞典联络官，并使用瑞典武装部队成员参与的军事行动架构下IT（资讯科技）系统。」

在13日有关这名军官的报导曝光后，瑞典军方表示，他们已经通知北约（NATO）并展开调查。

每日新闻报导，这名男子2012年到2013年在北约总部的阿富汗代表团网络（Afghanistan Mission Network）服务，这是一个现已不存在的系统，当时被48个国家用来共享情报、监视和侦察资讯。

报导说，尽管这名男子没有完成法定训练，仍获晋升到少校，甚至被临时拔擢至能够派赴北约总部服务。

北约15日在发给法新社的声明中说：「这些是严重指控」。

「派驻北约的临时任务人员都是由所属国遴选及派遣，所属国也负责安全审核。」

北约又说，正与瑞典当局联系，不宜进一步评论目前正在调查案件。

瑞典军方没有立即回应法新社的置评要求。

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