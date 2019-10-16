此内容发布于2019年10月16日 上午3:35

（法新社华盛顿15日电） 针对美国总统川普试图非法施压乌克兰调查其政敌拜登（Joe Biden）的相关指控，发动弹劾调查的众议院情报委员会主席谢安达今天表示，5名证人已提供实质性支持。

虽然白宫和川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）拒绝配合众院委员会要求，提交乌克兰事务相关文件的传票，但谢安达（Adam Schiff）表示，5名证人已支持川普滥用权力的指控，可支撑正式的弹劾指控。

谢安达表示，证人提供的资讯显示，川普7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话，要求基辅当局调查拜登丑闻以换取美国对乌国军事援助为事先计划好的，且会有后续动作。

谢安达告诉记者：「我们在回应围绕在7月这通电话的部分问题取得显着进展…美国总统在这通电话中试图胁迫弱势的盟友，对他的对手进行不当的调查，可说是最贴切的说法。」

他说：「我们得知这通电话并非独立事件。在这通电话之前，已经做了很多准备工作。这通电话之后，还有许多后续工作。」

据信昨天前白宫俄罗斯专家希尔（Fiona Hill）在闭门听证会告诉众院调查人员，川普的若干名高阶顾问把川普与泽伦斯基通话向一名白宫律师通报，这可能是违法行为。

希尔表示，自己的上司、时任国安顾问波顿（John Bolton）把川普与朱利安尼和白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）一同施压泽伦斯基，比喻为就像毒品交易一样。

美国「纽约时报」（NYT）引述希尔证词报导，波顿当时说：「我不是鲁迪（朱利安尼）和穆瓦尼正在进行毒品交易的一分子。」

希尔表示，波顿也警告朱利安尼是「一枚手榴弹，将会炸毁所有人」。据信朱利安尼因与乌克兰往来而接受联邦检察官调查。

参与弹劾调查的民主党人认为，可能会在年底前提出弹劾条款。

民主党籍联邦众议员史沃威尔（Eric Swalwell）告诉美国有线电视新闻网（CNN），希尔的证词支撑让川普解职的论点，表示民主党将会迅速、「准确」立案。

他说：「每个箭头都继续指向同一个方向。」

民主党籍众议员波肯（Mark Pocan）告诉威斯康辛公共电台（Wisconsin Public Radio）：「我们已经有动机、罪行、供词，还有证据。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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