此内容发布于2020年4月5日 下午11:50

（法新社基多5日电） 因2019冠状病毒疾病（COVID-19）而死的人数飙升，导致厄瓜多第2大城瓜亚基尔（Guayaquil）棺木短缺，当局今天表示，那迫使当地民众以纸板棺材替代。

太平洋海港城市瓜亚基尔当局表示，已收到当地制造商捐赠的1000副纸板棺材，并已送到两处墓园供人使用。

市政厅一名发言人告诉法新社：「这样才能满足他们的需求，市内要不就是没有棺材，要不就是极度昂贵。」

连锁葬仪社老板欧立瓦瑞斯（Santiago Olivares）表示，他的公司已经跟不上需求。

欧立瓦瑞斯说：「我在市中心的分店卖了40副（棺材），总部这里也卖了40副，我周末得再订10副，但已经没货了。」

目前最便宜的棺木要价约400美元（约新台币1万2222元）。

他表示，瓜亚基尔实施15个小时的宵禁，导致棺木制造商所需的基本材料短缺，如木材和金属。

上周，瓜亚基尔居民在社群媒体贴出影片，显示这个拉丁美洲疫情最严重的城市街头出现弃尸。

由于当地太平间工人来不及搬运积压的遗体，政府本周稍早要军队从街上和住家运走150具尸体。

瓜亚基尔市长办公室在推特（Twitter）表示，纸板棺材「在这次紧急卫生事件中，为逝者提供有尊严的葬礼，将有很大的帮助。」

截至今天为止，厄瓜多有3646起2019冠状病毒疾病确诊病例，其中包括因此丧命的180人，多数是出现在瓜亚基尔和所在的圭亚斯（Guayas）省周围。

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