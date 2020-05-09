此内容发布于2020年5月10日 上午12:35

（法新社华盛顿9日电） 美国前总统欧巴马痛批现任总统川普对2019冠状病毒疾病疫情的因应方式，根本是场「绝对混乱的灾难」。

欧巴马昨晚与他执政时代的政府成员通电话时也表示，司法部决定撤销对川普前国安顾问佛林（Michael Flynn）的控诉，会危及美国法治。

佛林先前认罪，坦承他在「通俄门」调查时对联邦调查局（FBI）说谎。

雅虎新闻率先取得欧巴马这段外泄的电话录音，欧巴马在电话中敦促前幕僚，与他一起支持准备在11月大选挑战川普的前副总统拜登（Joe Biden）。

美国目前2019冠状病毒疾病确诊人数为全球最多，已逼近130万人，死亡则超过7万7000人。

2019冠状病毒疾病是一个世纪以来美国遭遇的最惨重疫情之一，但各界一直批评川普根本就是放弃扛起率领国家抗疫的角色，任凭各州自生自灭，任由各州为取得重要的医疗装备，在开放市场或海外彼此竞争。

批评者指出，川普先是淡化2019冠状病毒疾病病毒威胁，2月间浪费宝贵的抗疫时间，导致疫情在全国蔓延，政府也几乎没有储备检测套组等医疗装备，或研拟有条理的国家策略。

川普还遭抨击只想连任，置个人政治利益于人命之上，积极推动各州重启受创经济，如何安全解封的明确蓝图却付之阙如。

欧巴马告诉前幕僚：「我们正在对抗的，是长期以来自私、部落化、分化、视别人为敌的趋势，那已成为美国生活更坚强的脉动。」

「这也是我们因应这场全球危机，会如此没有活力、如此不稳定的部分原因。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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