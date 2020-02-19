此内容发布于2020年2月19日 上午8:50

（法新社北京19日综合外电报导）武汉肺炎疫情瘫痪了中国经济，但也因祸得福。芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）今天公布报告指出，中国过去两周来的碳排放量至少减少了一亿公吨。

法新社报导，这个数字占了去年同期全球碳排放量近6%。这份发表在英国Carbon Brief网站上的研究报告指出，武汉肺炎疫情迅速在中国蔓延，导致煤炭与石油的需求下滑，进而使碳排放量大减。

研究发现，在过去两周，中国火力发电厂每日发电量若与去年同期相较，下降到4年低点，钢产量也下滑至5年低点。

研究指出，中国是全世界最大的石油进口与消费国，但石油重镇山东省的炼油厂产量已下滑至2015年秋季以来最低点。

报导表示，中国的经济活动通常在农历春节假期过后会开始热络，但官方下令包括上海在内的多个省市延后一周复工，好让人们待在家里，以利控制武汉肺炎疫情。

报告称，这些控制疫情的措施导致各重要产业部门的产值减少了15%至40%。「过去两周很有可能就消除了中国1/4或更多的二氧化碳排放量，而这两周正常情况下应该是农历年假后的复工潮。」

但环保人士警告，目前碳排放减少只是一时现象，一旦官方采取振兴措施以提高重度污染企业的产量，这些环保收获就会逆转。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

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