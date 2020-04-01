此内容发布于2020年4月1日 上午7:05

（法新社巴黎31日电） 英国专家指出，为了遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，欧洲11国祭出封城等严格防疫措施，可能拯救了5万9000条人命。

伦敦帝国学院（Imperial College London）研究人员表示，根据2019冠状病毒疾病死亡病例模型，在他们研究的国家中，多数可能已大幅降低病毒传播速度。

这项研究运用义大利与西班牙等严重疫区经历的状况，估算若没有实施停课、取消活动及封城等防疫措施将导致的致命率，并拿来跟实际死亡率相比较。

这份30日公布的研究报告写道：「有了至少将实施到3月底的防疫措施，我们估计至3月31日为止，欧洲11 个国家的防疫措施已避免让5万9000人染病身亡。」

报告指出：「透过确保防疫措施实施到传染率降下来为止，就可以避免更多人病死。」

伦敦帝国学院的研究报告说，尽管义大利的医疗系统承受庞大压力，封城措施还是「避免了医疗灾难」，估计防疫措施拯救了3万8000条人命。

研究人员估计西班牙保住1万6000条人命，法国救了2500人、比利时560人、德国550人、英国370人、瑞士304人、奥地利140人、瑞典82人、丹麦69人、挪威10 人。

这项研究假设官方数据中没有记录到感染比例，估计截至3月28日，义大利可能约有590万人感染，占义大利人口近10%。

在西班牙，研究人员指出，死亡病例最近「大幅攀升」，且大约有700万人感染，相当于西班牙人口的15%

报告提到：「我们现在无法肯定地说，目前的防疫措施已经控制住欧洲大流行，但如果当前趋势不变，我们就有理由感到乐观。」（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

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