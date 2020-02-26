此内容发布于2020年2月26日 下午9:05

（法新社洛杉矶26日电） 美国法院今天做出裁定，包括谷歌（Google）在内的科技巨擘得依其所愿，审查其平台上的内容，这是有关私人网路平台、具指标性意义的言论自由案件。

旧金山的第九巡回上诉法院做出裁定，驳回保守派媒体指YouTube审查其平台上的内容，有违美国宪法第一修正案（First Amendment）。

美国宪法第一修正案禁止政府审查自由言论，但未规范私人公司。

法院指出，尽管每月使用者达20亿，但Google所拥有的YouTube「仍是私人论坛，并非受第一修正案规范，受司法监督的公众论坛。」

保守的非营利组织PragerU曾抱怨Google非法限制用户接触PragerU讨论诸如「男女差异」（male-female differences）、「环境议题」（environmental issues）和「其他讨论大学校园主题」等相关影片。

PragerU在其最初的诉状上指出，一些出自诸如BuzzFeed、TEDx Talks和Real Time with Bill Maher等自由派帐号的类似影片都没有被限制。

但是在3名法官组成的合议庭书面意见中，巡回法官（Circuit judge）马凯恩（M. Margaret McKeown）表示，不管像YouTube这样的平台能获得多少用户，他们都不会变成「受宪法第一修正案规范的国家机构」。

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