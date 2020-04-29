此内容发布于2020年4月29日 上午6:20

（法新社华盛顿28日电） 美国国土安全部研究紫外线辐射如何破坏新型冠状病毒，引起众人高度关注，科学家今天向法新社公开最新技术细节，称他们的实验精准地模拟了自然太阳光。

研究摘要上周在白宫提出；部分科学家呼吁在更全面的报告出炉前，必须谨慎看待这项研究。

总统川普上周在白宫简报会中曾询及光线是否能成为医学疗法，引发热议。

美国国土安全部官员布莱恩（William Bryan）向媒体简报时表示，照射太阳光时，气温维持在摄氏21到24度、湿度达到80%时，无孔光滑表面上的病毒量可在两分钟内减少一半。

他又说，室温、湿度达20%的情况下，悬浮在空气中的病毒量则会在1.5分钟内降低一半。

上述引人注目的结果让专家大感意外。

哥伦比亚大学医学中心（Columbia University Medical Center）放射学研究中心（Center for Radiological Research）主任布瑞纳（David Brenner ）向法新社表示，因为自然太阳光中的紫外线多数属于UVA。UVA波长较长，会导致皮肤晒黑与老化，但一般未获证明可破坏病毒。

另一方面，短波的UVC则善于让动物与病毒细胞的基因物质变形，因此广泛用于杀菌灯上，但地球大气层有过滤机制，因此不会出现在阳光之中。

记者要求进一步解释研究用的是哪种紫外线类型时，监督实验的国土安全部科学家哈夫（Lloyd Hough）说：「研究用的光谱，模拟夏季第一天中午，在中纬度地点（比如大西洋中部、北纬40度的地方）海平面上会出现的那种自然太阳光。」

他说：「更具体地说，这种光接近国家大气研究中心（NCAR）对流层效应紫外光与可见光（Tropospheric Ultraviolet and Visible）辐射模型预测6月2日中午在北纬40度海平面会出现的光线波长，大约在280到400 奈米之间。」

他所形容的光线，仅包含长波以及中长波紫外线，即UVA与UVB这两种太阳光中可穿透大气层的紫外线成分，而不是UVC。

这项实验是在马里兰州的国家生物防卫分析与对策中心（National Biodefense Analysis and Countermeasures Center）进行，美国国土安全部发言人又说，是在不锈钢表面的模拟唾液飞沫上进行。

哥伦比亚大学医学中心的布瑞纳表示，国土安全部的研究结果与先前的研究不相符。

布瑞纳本身也在研究另一个称为「远紫外线C」（Far-UVC）的光谱，远紫外线C可在未穿透人类皮肤的情况下杀死微生物。

他说，美国食品暨药物管理局（FDA）文献里有一篇经过同侪审查的论文显示，SARS-CoV-1病毒（也就是引发2003年SARS疫情的病毒）对UVA光没有反应，但的确对UVC光有反应。

引起2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒名为SARS-CoV-2。

布瑞纳表示，可以合理假设，所有冠状病毒对光线的反应方式大致相同，因此，国土安全部公布的结果「很牵强」。

但美国国土安全部发言人说，这项研究近期将交由同侪审查并公布在科学期刊。他说：「研究结果仍在接受严谨的科学审查，我们认为分享在测试中发现的最新趋势资讯，是至关重要的。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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