此内容发布于2019年9月15日 上午3:35

（法新社突尼斯15日电） 突尼西亚今天举行总统大选，约700万选民前往投票，从超过20位候选人中作出选择。突尼西亚是阿拉伯之春发源地，也是这场运动部份成功的国家之一。本次大选罕见难以预料结果。

角逐大选的重量级候选人包括媒体大亨卡鲁伊（Nabil Karoui）、首次代表伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahdha）参选的穆胡（Abdelfattah Mourou），以及现任总理查希德（Youssef Chahed）。卡鲁伊正因洗钱罪名接受调查，目前人在监狱。

受到经济不景气和生活开销昂贵等因素影响，查希德的声望大大受损。而且外界认为，卡鲁伊自8月底以来遭到拘留是获得政治授意，遭影射的查希德不得不强烈否认这些指控。

突尼西亚自7月起正式禁止发布民意调查，但有件事似乎非常确定，就是许多选民仍因难以理解不断变化的政治环境，而尚未作出决定。

61岁的萨伊德（Kais Saied）是关键的新手候选人。身为法律教授和宪法事务专家的萨伊德避免依附政党竞选总统，反之，他挨家挨户竭力为自己保守派的政纲争取支持。

突尼西亚总统大选本有多达26位候选人，但在昨天竞选活动叫停前，前政治顾问马佐克（Mohsen Marzouk）和企业家芮雅希（Slim Riahi）宣布退选。这两位候选人支持独立参选总统的国防部长兹比迪（Abdelkarim Zbidi）。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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