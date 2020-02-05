此内容发布于2020年2月5日 上午3:35

（法新社威灵顿5日电） 严重水患侵袭纽西兰南岛（South Island），迫使当地数千居民今天撤离家园，另有数百名观光客被困在偏远旅游景点密尔福峡湾（Milford Sound）束手无策。

纽西兰南岛的南地大区（Southland Region）在60 小时内降下超过1000毫米雨量而酿成洪患后，当局宣布进入紧急状态。这场暴雨在主要道路引发土石流，并导致河川溃堤。

纽西兰当局今早指示戈尔（Gore）和马陶拉（Mataura）等地势低洼区域的居民立即疏散，因为马陶拉河（Mataura River）的水位已达高峰，当局还警告更下游的文罕镇（Wyndham）居民准备撤离。

南地紧急事故管理单位（Emergency Management Southland）发言人表示：「我们已经发布撤离通知，并准备疏散全区多达6千人。」

当局还建议居民携带药物、衣物及身分证明文件，然后逃往高处避难。

作为预防措施，受水患影响的地区已经断电，当地教堂及学校也设立了疏散中心。

另外，洪水冲垮通往密尔福峡湾唯一道路的部分路段，南地紧急事故管理单位指出，已采空中救援方式，把将近200人送往附近的蒂阿努（Te Anau）。（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

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