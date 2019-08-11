此内容发布于2019年8月11日 上午6:35

（法新社毛淡棉11日电） 缅甸东南部孟邦（Mon）遭洪水袭击，土石流造成的死亡人数增加至48人，水淹4000多栋房屋，导致2万5000多人无家可归。当局今天派遣军队至遭洪水袭击地区，协助救援工作。

季风降雨季年年重创缅甸与其他东南亚国家，淹没房屋、迫使数以千计人离开家园，还引发土石流。

但9日发生在孟邦的灾害是近年记忆中最严重的一场，数以百计紧急救难人员今早仍在从泥泞瓦砾堆中挖掘尸体。

榜镇（Paung）行政长官邵莫伊（Zaw Moe）告诉法新社：「死亡人数达到48人，搜救仍在进行。」

大雨猛袭孟邦、克伦邦（Karen）及克钦邦（Kachin）等地区，淹没道路并摧毁桥梁。随着雨季到达高峰，缅甸军队也投入救灾，大部分工作集中在位于安达曼海（Andaman Sea）沿岸的重灾区孟邦。

准将绍敏通（Zaw Min Tun）表示：「我们的地区军队指挥部努力协助灾区搜救工作。直升机将被用来提供粮食。」

根据国营的「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）报导，洪水淹没孟邦4000多栋房屋，让2万5000万多人流离失所，只能到寺院及宝塔寻求庇护。

副总统方替乌（Henry Van Thio）昨天探访榜镇土石流幸存者，「表达悲痛」，并承诺提供救济援助。

根据联合国人道事务协调厅（UNOCHA），约8万9000人在近几周的洪患中无家可归，但许多人之后都得以返家。

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