此内容发布于2020年1月15日 下午3:50

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天在白宫与中国副总理刘鹤签署第一阶段贸易协议，缓和美中两大经济体一年多来的贸易冲突，世界各国也可望暂时松口气。川普并表示，不久后将访问中国。

川普在白宫举行的仪式赞扬与中国达成的这项贸易协议说，「今天我们跨出重要一步，这是与中国间前所未有的一步」，将确保两国进行「公平和互惠贸易」。

他又说，协议中包含重大和完全能够实行的承诺，包括要强力保护智慧财产，中方誓言会采取行动打击仿冒品，而对汇率贬值也将有强有力限制。

川普也表示，维持关税不变是因为美方需要与中国谈判的筹码，签署第一阶段协议后，将尽快展开第二阶段谈判，一旦完成谈判并签署协议，就将取消加徵的关税。他不预期还需要进行第三阶段谈判。

他在仪式上也提及，「不久后」将前往北京访问。

刘鹤则在仪式上宣读中国国家主席习近平的信函，表示美中达成贸易协议有利全世界，这也显示两国可以透过对话化解歧见，找到解决方案，双方应坚持完成贸易协议，使两国合作获得更大进展。

川普在今年底总统大选将竞选连任，目前却面临遭国会弹劾审判局面，能与中国签署初步贸易协议，可能有助提升选情。不过，美国对中国商品加徵的高额关税大多仍然维持，许多美国人购物时仍得多付钱。

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