此内容发布于2019年7月25日 下午11:20

（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿蓬佩奥今天说，他「非常乐意」前往德黑兰，就美国对伊朗祭出多项制裁，导致两国的紧张情势发表讲话。

蓬佩奥（Mike Pompeo）接受彭博（Bloomberg）访问时说，他非常乐意在伊朗电视现身说法，解释美国祭出多项制裁背后的理由。

他说：「我会欣然接受直接与伊朗人民对谈的机会…关于他们的领导层究竟做了什么事，以及它们对伊朗的危害。」

自从美国总统川普去年退出与伊朗达成的核协议后，华府与德黑兰当局间的紧张骤升。这项协议旨在限制伊朗核计画，并实施惩罚性制裁。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）上周访问联合国时提出最新指控，称美国利用制裁来发动「经济恐怖主义」。

蓬佩奥今天漠视这些指控，称查瑞夫不再掌管伊朗政府，只是「活在自己世界里的人」。

蓬佩奥说：「到头来，这都是由阿亚图拉（ayatollah）所策动。」阿亚图拉是伊朗伊斯兰教什叶派领袖的称号。

他表示，美国的目标是要「在中东尽我们所能带来越多稳定性越好」、「所以我们打破协议，不再金援他们，向伊朗政权施压。我们也迫使他们就该如何表现做出艰难的决定」。

「我们想要伊朗领导层做出行为改变，最终才能让伊朗人民获得他们应得的。」（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

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