此内容发布于2020年1月6日 上午1:35

（法新社华盛顿5日电） 伊拉克国会通过决议案要求政府敦促美军撤离后，美国恐面临近10年来，第2度被迫从伊拉克撤军。然而美军一旦撤离，恐为中东地区带来高度风险，后势难料。

法新社报导，伊朗革命卫队将领苏雷曼尼（Qasem Soleimani）3日遭美国无人机击毙之后，伊拉克国会召开特别会期。苏雷曼尼在伊拉克政坛举足轻重，且在主要为什叶派穆斯林的国家地区备受拥护。

美国撤军具有高风险：美军2011年撤离伊拉克，留下安全真空，导致伊斯兰国（IS）坐大，美军也为此重返。

●不给司法豁免 美军2011年底撤离伊拉克

美国2003年出兵伊拉克，推翻独裁者海珊（Saddam Hussein）政权，随后在未经伊拉克同意下占领伊拉克。美国驻军人数于2007年来到约17万人的巅峰。

2008年时任美国总统的小布希（George W. Bush）与巴格达当局签订「美国驻军地位协定」（SOFA），该协定允许美军驻扎伊拉克至2011年，届满即须撤离。

小布希的后手欧巴马（Barack Obama）2009年寻求新版SOFA，以便美军2011年撤离后，仍可留下数千名兵力协助伊拉克处理后续安全问题，特别是来自极端组织的威胁。但巴格达当局拒绝美方所提美军可免受伊拉克法院诉究，新版协定谈判破局。最后一批美军于2011年12月8日撤离伊拉克。

●伊斯兰国崛起 伊拉克请回美军

美国撤军后，充满暴力的逊尼派圣战组织伊斯兰国（IS）势力崛起，并控制伊拉克和叙利亚部分领土建国。伊拉克政府无力抗衡，2014年初向美求助，美军以空袭奥援。

伊斯兰国2014年6月占据伊拉克大城摩苏尔（Mosul）后，巴格达当局正式向美提出请求，欧巴马政府即授权275名美军人员重返伊拉克，美国五角大厦并开始定期以空袭行动协助伊拉克部队。

直至2014年8月，伊拉克「邀请」美方及盟友进驻军队，组成由五角大厦为首的「坚定决心行动」（Operation Inherent Resolve）联军。联军除了发动空袭，也提供武器、训练及战术支援。

●防伊斯兰国死灰复燃 美军续留

美国总统川普以结束美军在中东行动的竞选承诺而胜选，对此五角大厦表达反对立场。

川普2018年12月宣布从叙利亚全面撤军，前国防部长马提斯（James Mattis）抱持反对立场因而递出辞呈。但2019年初，在传出伊斯兰国已被歼灭的消息前几周，川普决定让部分美军留守伊拉克，以监控伊朗动静。

这项决定引发伊拉克政治人物和派系不满，纷纷要求美方撤军。但五角大厦仍希望驻守数千名兵力，遏止伊斯兰国东山再起。美军今年到目前驻扎人数约有5200人，另为加强使馆安全，上周又增兵百逾人。

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