此内容发布于2020年4月29日 下午8:05

（法新社华盛顿29日电） 美国海军今天指出，所属一艘导向飞弹驱逐舰航行通过南海西沙群岛（Paracel Islands）附近水域，挑战中国对此区域的主权声索。

法新社报导，美军导向飞弹驱逐舰「贝瑞号」（USS Barry）昨天执行所谓的「自由航行行动」（Freedom of Navigation Operation），此前一周，北京将西沙群岛指定为官方行政区，加强对此区域声索力道。

美国海军声明指出，美国寻求维护「在国际法认可下对这片海域的权利、自由及合法使用」。

声明指出：「在南海非法及全面的海事声索，已对这片海域构成前所未见的威胁，包括航行和飞越领空自由，以及所有船只无害通过（innocent passage）的权利。」

此举正值美中因新型冠状病毒流行病紧张升温之际，华府指控北京在去年12月和今年1月武汉市刚爆发疫情时，隐匿并淡化处理。

美国拒绝中国对南海大片区域的主权声索，对此海域的声索方还包括了台湾和越南。

这个区域据信含有极具价值的油气蕴藏。

在中国人民解放军官网上，解放军表示已动员海空装备，以追踪并警告美国船舰离开「中国领海」。

解放军指控美国的「挑衅行为」，表示此举「严重违反国际法及中国的主权与安全利益」。

解放军还称，美国的行为「也与国际社会目前联手对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的努力不相容」。

中国上周企图加强主权声索，宣称西沙群岛，邻近的南沙群岛（Spratly Islands）、中沙群岛（Macclesfield Bank）及周遭海域，将受中国于2012年在永兴岛（Woody Island）建立三沙市的2个新行政区管理。

此外，中国也公布南海上80个岛屿和其他地理特徵的正式中国名称，这些包括暗礁、海底山，浅滩、海岭等，其中55处在海面以下。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram