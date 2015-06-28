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此内容发布于2015年6月28日 上午10:20 最后更新 - 2015年6月28日 -10:20

（法新社智利圣地牙哥27日电） 智利与墨西哥等数个拉丁美洲国家的民众今天走上街头游行，要求让同志享有更多权利，许多人欢天喜地庆祝美国最高法院准许同性伴侣结成连理的历史性裁定。

智利1月通过法律，允许同性伴侣形成民事结合。不过对这个南美国家的许多人，合法婚姻仍是依据法律享有平等权利的象徵。

多数人信奉罗马天主教的智利文化上较为保守，但约5万名示威者在首都圣地牙哥街头挥舞彩虹旗，要求成立1个包容多元的部会。

争取平权人士也寻求为变性者争取更简易的身分转换程序。在智利，若有人要施行变性手术，必须得砸大钱进行两年的复杂法律程序。

在更保守的秘鲁，也有数千名争取同性权利示威者走上街，然而天主教枢机主教席普里阿尼（Juan Luis Cipriani）则痛斥美国法院的裁定是「悲剧」。

他怒气冲冲地表示：「美国法院的一场表决，人们就希望改变我们生活在这个世界的方式。那是殖民主义、帝国主义，比经济帝国主义还糟。」

席普里阿尼今天说：「美国不是（全世界的）脑袋，不能掌控人们如何在今天的世界生活。」

墨西哥市也有5000人左右游行，呼吁赋予男女同性恋者平等的权利。这些人的确有可以庆祝的理由。

直到本月，只有墨西哥市加上另两个州能够在法律上保障同性婚姻。但是在本月3日1次悄悄发布的法院裁定中，已指出墨国各州禁止同性婚姻属于违宪，这事实上已将男女同志伴侣的婚姻合法化。

今年5月，爱尔兰成为全球首个透过公投让同性婚合法的国家。（译者：中央社徐崇哲）

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