此内容发布于2020年3月25日 下午10:20

（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，7大工业国集团（G7）成员国一致反对中国藉2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情从事「假消息」活动。

工业化民主大国的外长取消原订在美国匹兹堡（Pittsburgh）举行的会议，今天透过视讯会议讨论疫情危机，但最后未提出联合声明。

向来犀利批评北京当局的蓬佩奥屡将引发这波疫情的新型冠状病毒称作「武汉病毒」，引发中国强烈不满。

蓬佩奥表示，他和G7其他成员国外长抱持一个相同观点。他告诉记者：「今天早上与会的每个国家都深刻意识到中国共产党正在从事假消息活动，试图扭转风向，使其偏离真实发生的情况。」

蓬佩奥说，中国「一直以来、且持续」透过社群媒体从事假消息活动，包括指美国牵涉其中的阴谋论，「这真是疯话」。

G7成员国包括美国、英国、加拿大、法国、德国、义大利及日本。

中国外交部发言人日前透过推特暗示是美军把病毒带到最早发现病毒的武汉，美国总统川普政府对此强烈不满。

科学家普遍认为引发武汉肺炎的SARS-CoV-2病毒来自屠宰野生动物的武汉华南海鲜批发市场。

这种病毒至今在全球夺走逾2万条人命，但北京当局似乎已在境内控制住疫情，并向海外伸出援手，包括提供40公吨重的医疗用品给美国的盟邦、武汉肺炎全球死亡人数最多的义大利。

蓬佩奥对中国的援助轻描淡写，提到美国空军货机将救援物资送往义大利，以及美国民间慈善组织的努力。

蓬佩奥说，中国「正在全球销售少量产品，然后说自己现在在这件事当中是好人」。

不过他也说，美国寻求合作，对象包括中国。美中两国领袖预计参加20国集团（G20）明天为讨论疫情危机举行的视讯峰会。

蓬佩奥说：「我们迫切渴望和全世界每个国家合作，这是全球大流行疫情。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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