此内容发布于2019年10月3日 上午6:20

（法新社华盛顿2日电） 美国官员今天表示，政府计画在移民非法进入国内后，搜集所有遭关押移民的DNA。搜集与储存被捕者的DNA，而他们尚未经审判或定罪，可能招致民权团体批评。

美国国土安全部（DHS）正在研拟计画，以采集每个无证移民的DNA样本，并储存在供DNA犯罪比对用的全国资料库内。

不愿具名的国土安全部官员告诉记者，新政策将可让移民与边境管控官员更广泛了解移民与关押者的状况。

资料将储存在联邦调查局（FBI）的DNA资料库CODIS，且可能被其他执法部门与单位使用。一名官员说：「这确实进一步提高我们查出非法入境人员身分的能力，也会协助其他机构查证身分的能力。」

这些官员表示，事实上，根据司法部于2006年及2010年颁布的规定，他们在处理被捕者和遭定罪者时必须采集DNA样本，但那些规定一直未落实执行。他们表示，这项搜集无证移民DNA计画仍在研拟阶段，没有执行的时间表。

美国边境巡逻队（USBP）今年稍早，开始对以家庭为单位越界的移民实施快速DNA筛检，以判断这些人是否真的有血缘关系，并且没有做出虚假陈述。

国土安全部的新计画，将比美国边境巡逻队的计画搜集更多遗传资讯，且会储存起来。

第2位官员表示：「这跟快速筛检DNA有着根本上不同。这是更全面的DNA档案。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram