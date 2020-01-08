此内容发布于2020年1月8日 上午4:50

（法新社德黑兰7日综合外电报导）伊朗外交部长查瑞夫今天表示，联合国秘书长古特瑞斯已经告知，美国拒绝发给他签证，因此无法前往纽约市的联合国总部出席会议。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示：「就我们所知，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）致电古特瑞斯（Antonio Guterres）说：『我们没时间发签证给查瑞夫，而且我们也不会核发签证』」

伊朗学生通讯社（Iranian Students News Agency）报导，查瑞夫说道：「联合国秘书长的回覆说，伊朗有参加会议的权利。」

对于查瑞夫的不满，蓬佩奥答覆记者询问表示，国务院对于签证的相关问题不予置评。

蓬佩奥还说：「我只有以下说明，我们始终遵守联合国规定与联合国总部协定（United Nations Headquarters Agreement）规范的义务。」

查瑞夫随后在推特（Twitter）发文，批评美国拒发签证违反1947年通过的联合国总部协定，当中规范联合国成员国代表往返联合国总部的条款。

但他说道，相较于美国的制裁和威胁，以及上周伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）遭到暗杀，拒发签证给他根本不算甚么。

查瑞夫推文表示：「他们到底怕甚么？真相吗？」

苏雷曼尼是伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官，3日因美国无人机空袭伊拉克国际机场而遭击毙，于是伊朗扬言严厉报复，而美国总统川普则声称会全力回击任何报复。

查瑞夫曾表示，他计画9日到联合国就「维护联合国宪章」进行公开辩论，还说打算在访问纽约期间「揭发美国的罪行」。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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