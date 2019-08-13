此内容发布于2019年8月13日 上午3:35

（法新社纽约12日电） 成千上万人为音乐节齐聚一堂，男欢女爱，嗑药狂欢，一片歌舞升平。这是胡士托音乐节向往的「乌托邦」，但若想在大规模枪案充斥的年代重现如此的随心所欲，未免流于天真了。

在现今这年代的美国，大型活动少不了金属探测器、嗅探犬、随身包包检查。越来越多人成了偏执狂，担心枪手就在你身边。

执法官员表示，像胡士托音乐节（Woodstock）这样的活动，很难再有机会有组织地冒出来了。

纽约长岛索夫克郡（Suffolk County）警长卡麦隆（Stuart Cameron）告诉法新社，「现在的环境和50年前非常、非常不一样」，类似原版胡士托的活动，「不是我们会允许举办的」。

「我们担心公共安全风险。」

当年的报导众说纷纭，但1969年胡士托音乐节据信至少造成2人死亡，其中一人是被拖拉机清扫时辗过，另一人则是嗑药过量致死。

当年在纽约州北部农场举行的4天活动场面盛大，但维安与今日相比，算是非常阳春。

主办单位找来嬉皮团体「猪农场」（Hog Farm）成员帮忙发送食物，也协助照顾吃了迷幻药身体不适的乐迷。

每当食物被一扫而空，本地居民马上热心响应，捐吃捐喝不遗余力。

创办人之一麦可连（Michael Lang）原本想趁胡士托50周年，办约80场表演活动，请来山塔那（Santana）和饶舌歌手Jay-Z等人，但美好的旧时代已经过去，他和团队根本找不到愿意出借场地的农场主人。

因为健康照护、饮水、食物安全、维安安排等因素，主办单位屡屡被拒发许可，胡士托50周年之梦最后变成了恶梦，最终宣告胎死腹中。

卡麦隆说：「现今这个年代大家都非常有安全意识，卫生观念也强很多。」

「大家都认为活动上买的食物安全无虞，如果受伤了，一定会有救护车。」

「重回当年，我不知道他们会不会理所当然地这样认为。」

除了卫生问题，近年大规模杀戮飙升到让人胆颤心惊，室内或露天音乐会也不能幸免。这降低了胡士托音乐节等大规模活动举办的可能性，而维安与过去一样马虎草率，也降低人们参加的意愿。

卡麦隆说：「我没听说过有人会想去维安不严的活动。」

纽约市警察局（NYPD）退休员警加卡龙（Joseph Giacalone）数十年来参与多场大型活动的维安筹备，例如除夕夜时报广场（Times Square）的倒数活动。

对加卡龙而言，这些年「执法环节全变了，要如何在这类活动动用警力的观念同样变了」。

「以前的大麻烦是走私毒品和酒精这种，现在却是人们携带大规模杀伤性武器，大开杀戒。」

「不是说以前就没有人大开杀戒，但那种案例非常少，相隔时间也很久。」

他说，「过去20、30年社会结构变了」，胡士托音乐节的乌托邦理念也回不去了。

「对于记得60年代的人而言，同样的体验不会再有了。」（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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