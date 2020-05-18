此内容发布于2020年5月18日 下午8:35

（法新社华盛顿18日电） 根据约翰霍普金斯大学统计，美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天累计超过9万例，确诊病例增至破150万例。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国染疫不治人数在短短一周内就有1万例。

根据世界实时统计数据Worldometer网站，美国的死亡与确诊病例皆为全球最多，但包括比利时、西班牙、英国、义大利与瑞典等数国，人均死亡病例却较多。

根据约翰霍普金斯大学数据，纽约州的病殁人数占全美近1/3，与2019冠状病毒疾病有关的死亡病例，通报累计超过2万8300例。

纽约州官方通报的死亡病例为2万2700例，但这个数字不包含可能与新型冠状病毒有关的病例，因为这类病例未经官方认定确诊。

根据麻萨诸塞大学（University of Massachusetts）分析20个流行病学模型所得的平均数，到了6月6日，美国的死亡病例将达到约11万2000例。

约翰霍普金斯大学统计，美国已经完成近1150万起检测，人均采检数低于数十个国家；另有约27万2000人宣告康复。

法新社汇整的官方数据显示，自中国去年底爆发疫情以来，全球各地共有超过31万6000人染疫不治。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

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