此内容发布于2019年10月21日 上午2:05

（法新社喀布尔20日电） 欧盟（EU）官员今天呼吁阿富汗停火，并称美国与塔利班谈判破局提供实现停战的机会。美国国防部长艾斯培和联邦众议院议长裴洛西今天也意外造访阿富汗。

美国总统川普因为一名美军士兵遭塔利班袭击丧命，因此9月宣布与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）的和平谈判已告「死亡」。

谈判当时已进入最后阶段，美国将按照双方达成的协议撤军，结束长达18年的阿富汗战事，以换取塔利班的各项承诺。

然而，令许多阿富汗人及国际观察组织感到失望的是，这项协议并未包括立即全面停火，而是为减少暴力情事和塔利班与阿富汗政府后续谈判铺路。

欧盟阿富汗事务特使柯比亚（Roland Kobia）表示，会谈破局为实现停战提供了机会，反而证明阿富汗局势有足够大的变化，让川普可考虑重启谈判。

柯比亚告诉喀布尔的记者：「这是个正确的时刻与机会，除了减少暴力外，也许可以迈进一步，进而找到停火的方法。」

「这个概念的确可看出我们是如何将停火的想法向前推进，而非以后再说…今天就有一个机会。」

同一时间阿富汗的暴力事件有增无减，南加哈省（Nangarhar）一座清真寺18日遭炸弹袭击，造成至少70人丧命。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天抵达喀布尔，突然会见美军与阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）。

根据五角大厦的访谈文字稿，艾斯培告诉随行记者：「我们认为达成政治协议永远是阿富汗下一步行动的最佳方向。」

艾斯培指出，美军驻扎阿富汗兵力将缩减至8600人，不会影响对付像是伊斯兰国阿富汗分支的反恐行动。

主导对川普弹劾调查的美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天率领众议院两党议员，无预警造访阿富汗。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

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