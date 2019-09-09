（法新社华盛顿9日电） 美国媒体报导，多名川普政府官员透露，美国2017年在先前未披露的秘密行动中，成功撤走一名在俄罗斯政府内部卧底多年的高阶间谍。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，直接参与相关讨论的知情人士透露，2017年撤走这名俄国间谍，部分原因是担心美国总统川普和政府官员多次不当处理机密，可能会导致这名间谍身分曝光。

有关当局是在2017年5月一场白宫椭圆形办公室会议后决定撤走间谍。川普当时在那场会议中，与俄国外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）和时任俄国驻美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）论及高度机密的情报。这些情报与伊斯兰国（IS）在叙利亚的情况有关，是由以色列提供。

知情人士说，川普当时向俄方的披露内容，据信未特别涉及这名俄国间谍，但已促使情报官员恢复先前的讨论，谈及间谍身分曝光的潜在风险。

时任中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo ）告诉其他川普政府资深官员，有关这名间谍的资讯已经出现太多了。美国情报机关一旦认为间谍有立即性危险，通常撤走间谍是一种非常时刻的补救措施。

曾任高阶情报官员的知情人士透露，2017年被撤走的这名间谍，被视为美国安插在克里姆林宫内部的最高阶消息人士。

多名知名人士指出，这名间谍有办法接近俄国总统蒲亭（Vladimir Putin），甚至可以拍摄到蒲亭桌上的文件照片，已经持续10多年在向美国提供消息，这名间谍一开始拒绝撤离。

「纽约时报」报导说，他起初以家庭因素为由拒绝时，还被怀疑是双面间谍，但他几个月后答应撤离。

中情局公共事务主管表示，CNN误导性揣测川普处理美国最敏感情资的方式，促使所谓的撤走间谍行动是不实报导。白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）也说CNN报导不实。国务卿蓬佩奥发言人则拒绝置评。

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