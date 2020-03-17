此内容发布于2020年3月17日 下午8:20

（法新社迈阿密17日电） 美国民主党总统候选人提名战今天在佛罗里达州、伊利诺州及亚利桑那州举行，与往常不同的是，2019冠状病毒疾病正在全美蔓延，影响到前副总统拜登及参议员桑德斯间的角逐。

俄亥俄州原本也应于今天举办初选，但共和党籍州长狄怀恩（Mike DeWine）决定延期到6月，他要选民在逐渐恶化的紧急公卫状态下待在家里。

美国官方统计目前有超过5600起俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，但一般认为，美国展开病毒采检慢半拍，真实数字应远多于此。

总统川普的政府呼吁美国人避免10人以上的集会，选举主办单位正为可能衍生的状况做准备。

川普在白宫举行的记者会中赞成俄亥俄州延后初选，媒体询问他有何维护选举安全的措施，他说：「我要做的就是摆脱病毒，那是我们唯一能做的事。」

在今天举办初选的3州中，佛州最大、人口最多，约200万人已赶早投票，或透过电子邮件投票，预料亲自前往的投票率会特别低。

除了这些阻碍外，州当局还必须撤除数十个设在年长者活动中心的投票所，以防病毒扩散风险。

51岁的行销工作者卡瑞尤（Gabriela Carrilho）在迈阿密海滩上近乎无人的小学里，投票前还戴上手套。

她说：「我认为，如果不参与（投票），事情就永远不会改变。」她和其他人都觉得出来投票很安全；29岁的唐麦特（Matt Don）说：「每个投票所都有干洗手。大家都与我保持安全距离，那里的每个人都保持安全。」

在伊利诺州芝加哥，选举委员会告诉记者，投票率很低。虽然伊利诺州已出现首起死亡病例，但州长普里茨克（J. B. Pritzker）不愿改变规则、推迟选举，他说，应该要遵守「我们民主的宪法分际」。

亚利桑那州选民对投票也不太踊跃，这里的投票所比佛州和伊利诺州晚数小时关闭，投票结果将在格林威治时间（GMT）零时零分后陆续揭晓。

年长者是感染2019冠状病毒疾病风险最高的族群，他们对病毒的潜在恐惧可能正在发酵，预料会拉低亲自前往的投票率。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

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