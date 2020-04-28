此内容发布于2020年4月28日 上午3:50

（法新社纽约27日电） 随着美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情似有趋缓，乔治亚州今天允许电影院恢复营业，德州也有意跟进，但主要电影院仍不打算在今年夏天之前恢复营业。

乔治亚州公布新的营运规定，要求电影院划位时分散观众，每人之间至少相隔6英尺（约2公尺），还要在放映间隔时清洁座椅。

德州规划于4天后让电影院恢复营业，州长艾波特（Greg Abbott）设定每间电影院容客量上限为25%。

美国第3大的连锁电影院Cinemark于4月中向投资人简报时表示，旗下电影院容客量上限在20%到30%之间，并表示Cinemark「可以在很能获利的情况下营运，同时维持社交距离措施」。

在同一场简报中，Cinemark执行长左拉迪（Mark Zoradi）说，目标是在接近7月底时恢复营业。

Cinemark的目标是确保防疫措施能落实，同时等待高成本大片发行，吸引观众回流。

因此，Cinemark紧盯着名导克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）的新作「TENET天能」（Tenet），这部片预定7月17日在美国上映。

Cinemark还关注紧接着在7月24日上映的迪士尼动画真人版「花木兰」。

在美国市占率第一的AMC电影院于24日表示，规划旗下电影院「于这些新巨作上映前的数周内」恢复营业，但「明智的做法会是直接在（影片推出）前」才恢复营业。

乔治亚电影院公司（Georgia Theatre Company）在乔治亚州有22间电影院，公司总裁夏布里斯（Bo Chambliss）昨天接受当地新闻网站News4Jax访问时说，他也打算么做。

在美国市占率次于AMC电影院的Regal连锁电影院今天告诉法新社，尚未决定何时恢复营业。

Regal发言人说，在恢复营业前，「首先我们需要确保观众及员工的安全」，此外，「我们与制片商伙伴在推出电影的时机上密切合作」。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram