此内容发布于2019年5月17日 上午12:50

（法新社芝加哥16日综合外电报导）美国芝加哥一名怀孕的青少女日前被杀，腹中的宝宝也被人取出带走，当地警方今天指控3人涉嫌此案。

警方表示，19岁的欧乔亚-罗培兹（Marlen Ochoa-Lopez）4月23日被她认识的人，以提供免费的宝宝用品为由，引诱到他们的住家，然后被勒毙，腹中胎儿也被取出。

46岁的费盖罗亚（Clarisa Figueroa）和她24岁的女儿戴希瑞（Desiree）被控一级谋杀。

据警方描述，40岁的博巴克（Piotr Bobak）是费盖罗亚的男友，被控隐匿犯罪。

芝加哥警察局长强生（Eddie Johnson）在记者会上称这起犯罪「令人作呕，让人非常不安」。

强生说：「我甚至不敢想像那家人现在要怎么经历这些，他们应该要庆祝小宝宝的诞生，但相反的，他们却要为痛失那名母亲哀悼，甚至可能失去那个宝宝。」警方据称本月14日在搜索费盖罗亚的家时，发现欧乔亚-罗培兹的宝宝被藏在垃圾桶。

芝加哥副警长迪尼汉（Brendan Deenihan）说：「显然，欧乔亚-罗培兹曾从费盖罗亚那里购买其他的宝宝用品，因此她们认识彼此。」

在欧乔亚-罗培兹失踪那天，费盖罗亚据称曾和她透过脸书（Facebook）联系。

警方表示，这名怀有9个月身孕的青少女到费盖罗亚的家，期盼获得一些宝宝的衣服和其他捐赠的物品。

有关当局宣称，费盖罗亚和她的女儿戴希瑞以同轴电缆勒死这名孕妇，然后取出她的宝宝。

欧乔亚-罗培兹最后身影出现在路上，监视器拍到她在开车。大约4小时后，费盖罗亚打911紧急救助电话，自称生了一个小孩，但小孩没有呼吸。

这个宝宝被送医，有报导指出情况危急。警方拒绝证实宝宝的医疗状态。

警方表示，欧乔亚-罗培兹失踪案情出现转折，是因为他们本月7日从她的友人得知那些脸书对话，然后走访费盖罗亚一家。

在DNA鉴定证实宝宝和欧乔亚-罗培兹有血缘关系后，他们取得搜索票，本月14日搜查费盖罗亚的住家。

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