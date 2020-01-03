此内容发布于2020年1月3日 下午9:50

（法新社华盛顿3日电） 美国今天击杀伊朗高阶军事指挥官苏雷曼尼，伊朗矢言「严厉报复」，美国下令在中东增兵数千人。专家认为这次空袭恐改变美国与伊朗紧绷关系局面。

美国总统川普说，苏雷曼尼（Qassem Soleimani）在即将对美国外交人员发动攻击之前被「终结」，但川普强调，美国无意颠覆伊朗政府。

川普在佛罗里达州表示：「苏雷曼尼正针对美国外交人员及军事人员策划一场迫在眉睫的邪恶行动，但我们在行动中逮到他了。」

美国官员说，苏雷曼尼的车队当时在伊拉克首都巴格达机场附近，一枚从无人机发射的飞弹将他击毙，并造成5名革命卫队成员、5名亲伊朗的伊拉克「人民动员」（Hashed al-Shaabi）成员死亡，包括「人民动员」次长。

川普提到苏雷曼尼时，一边说他「有病」，一边试图降低与伊朗的紧张关系，强调美国不想与伊朗开战；他说：「我们采取行动不是要开战，我们并不是要改朝换代。」

伊朗痛失苏雷曼尼这名可以说是伊朗第二把交椅的重要领袖，因此反应激烈。

62岁的苏雷曼尼身为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）国外行动单位指挥官，在伊朗国内极具影响力，也是伊朗在复杂而广泛的区域权力斗争中的焦点人物，还是反美势力要角。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）很快就矢言「严厉报复」，数万人在伊朗首都德黑兰街头示威，焚烧美国国旗，高喊「美国去死」。

美国国会议员及历任总统长期视苏雷曼尼为致命敌手，最终促使川普下令击杀的关键是亲伊朗群众本周围攻美国驻巴格达大使馆，使馆建筑群被纵火，外交人员不得脱身。

川普说苏雷曼尼几年前就该死了；然而，先前几任总统忍住没动手，是担心此举过度挑衅伊朗，美国及美国盟友以色列与伊朗的关系，数十年来都很紧张。

报导指出，对于想在今年11月总统大选中获得连任的川普而言，把脱离战争当作政见之一，当前情势风险很高。

他口口声声说要把美军撤离冲突地区，却在苏雷曼尼死后派遣更多兵力到中东；国防部官员说，将增派美军第82空降师（82nd Airborne Division）全球快速反应部队（Global Response Force）3000人到3500人到科威特，这个部队本周稍早已派出数百人增援。

美国驻巴格达大使馆呼吁所有美国公民立刻离开伊拉克；伊拉克石油部也表示，在南部油田工作的美国人陆续撤离。

华府智库的什叶派武装团体专家史密斯（Phillip Smyth）形容这次击杀行动是「美国历来完成的最重要斩首袭击」，他预料，比起美国2011年击杀盖达组织（Al-Qaeda）领袖宾拉登（Osama bin Laden）及去年狙击伊斯兰国（IS）首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi），这次空袭苏雷曼尼，会有更严重的后续影响。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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