（法新社巴黎31日电） 根据英国研究人员今天发表的一篇论文，不只老年人，中年人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，演变为重症或死亡的风险也明显偏高。

这份研究分析超过3600例中国的2019冠状病毒疾病确诊患者，并参考从疫情爆发地武汉撤回各国的数百名旅客数据。结果发表在「刺胳针传染病期刊」（Lancet Infectious Diseases）。

这是对中国2019冠状病毒疾病病例所做的最新大规模分析。研究人员发现，年龄是决定病症轻重的关键因素：80岁以上病患有超过1/5需要住院，30岁以下患者住院比例则仅1%。

若再将可能未获医疗单位确诊的感染人数纳入考量，包括轻症或无症状感染者。结果显示，50多岁的武汉肺炎患者住院率为8.2%，80多岁住院率为18.4%，40多岁住院率为4.3%，20多岁患者住院率则仅1%。

这篇论文估计，中国的2019冠状病毒疾病确诊病患死亡率为1.38%；若加上未确诊病例，死亡率则降至0.66%。

论文的共同作者、伦敦帝国学院（Imperial College London）研究人员甘尼（Azra Ghani）表示：「我们的估算结果能适用于任何国家，提供资讯以针对2019冠状病毒疾病订定最佳的隔离政策。」

甘尼还说：「有些少见案例可能大受媒体关注，但我们的分析非常清楚显示，50岁以上患者住院率远高于50岁以下患者，且死亡的比例也很可能较高。」

截至格林威治时间昨天19时，全球通报的2019冠状病毒疾病确诊病例累计75万7940例，死亡3万6374例，换算死亡率为4.8%。

但专家强调，若未经大规模采检，不可能知道实际感染武汉肺炎的人数有多少，以及有多少人康复，因此实际死亡率可能低许多。这也符合今天在刺胳针发布的论文及中国先前的一份研究呈现的结果。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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