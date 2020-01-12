此内容发布于2020年1月12日 下午7:35

（法新社布鲁塞尔12日电） 英国驻伊朗大使被控现身当地学生抗争活动而被当局短暂拘押，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天谴责伊朗，并呼吁「缓和情势」。

乌克兰国际航空公司（Ukraine International Airlines）一架班机8日在伊朗首都德黑兰郊区被击落，包括英国籍乘客在内共176人死亡。当地学生昨天发动抗议向罹难者致意时，英国驻伊朗大使马凯尔（Rob Macaire）被当局短暂拘押。

此事引发全球各国外交抗议，英国声称伊朗违反国际法，波瑞尔（Josep Borrell）也同声谴责。

他发推文说：「非常关切英国大使在伊朗被短暂拘押，务必彻底遵守维也纳公约。欧盟呼吁缓和情势与外交斡旋。」

伊朗声称马凯尔当时参与示威，他否认这种说法，表示他到场向罹难者致敬，5分钟后就离开，当时民众才开始呼口号。

伊朗外交部次长阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）则说，马凯尔是因外国人参与「非法集会」而被捕，不过在身分确认后随即获释。

阿拉奇发推文表示：「他没有被拘押，但因现身非法集会，既是外国人又身分不明，才会被捕。」他并说，他致电马凯尔确认他的身分后，过15分钟马凯尔就获释了。

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