此内容发布于2019年10月27日 上午5:50

（法新社旧金山26日电） 随着苹果（Apple）与迪士尼（Disney）加入战局，直接杠上市场龙头Netflix，竞逐放弃有线电视、投向随选服务怀抱的消费者，串流电视之战将进入新阶段。 更多大型业者将于今年和2020年初投入串流市场，观众离开「线性」电视的速度可能更加快速，这对为赢得和留住观众，得和口袋雄厚的对手争夺演员、导演和制片的Netflix来说，具有重要意涵。

韦德布希证券公司（Wedbush Securities Inc.）的艾夫斯（Daniel Ives）表示：「Netflix一路走来就像灰姑娘一样，但现在前方出现了些许乌云。」

「一些科技业的大品牌加入这场大战。」

Apple TV+将于11月1日在100多国上市，月费4.99美元。苹果在内容方面投入钜资，也承诺「原创节目、电影和纪录片都会有大咖阵容」。

娱乐业巨头迪士尼则将于11月12日推出线上串流服务，包罗「星际大战」与漫威超级英雄等旗下人气作品，初期只在美国、加拿大和荷兰推出，之后将拓展到世界各地。

AT&T旗下华纳媒体（WarnerMedia）从Netflix拿回人气影集「六人行」（Friends）版权之后，2020年初也将推出HBO Max，届时市场竞争将更激烈。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram