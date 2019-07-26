此内容发布于2019年7月26日 下午9:05

（法新社马尼拉27日电） 菲律宾最北巴丹群岛省今天清晨发生两起地震，警方表示，4人死亡与至少9人受伤。

两起地震侵袭菲国最大吕宋岛（Luzon）北方人口稀少的巴丹群岛省（Batanes）。

根据美国地质调查所（US Geological Survey）数据，若干小时内发生的两起地震规模分别为5.4和5.9。当局并未发布海啸警报。

菲国媒体照片显示，地震造成房屋倒塌、道路龟裂且有一座教堂毁损。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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