此内容发布于2019年8月30日 上午3:50

（法新社北京29日电） 菲律宾驻中国大使罗玛纳稍早表示，菲国总统杜特蒂今天与中国国家主席习近平在北京会谈时，将提出领土问题。中菲两国因南海领土主张而致彼此紧张升高。

法新社报导，杜特蒂（Rodrigo Duterte）就职数年来，大致将双方领土僵局拦置；如今他承受到菲国内部日增的压力，不得不对抗中国以侵略性方法坚持其对南海航道的争议性领土主张。

罗玛纳（Jose Santiago Santa Romana）说：「总统已表明，在他看来，讨论领土问题的时机已来临。」罗玛纳指出，今天是杜特蒂与习近平第8次会谈。

最来一连串中菲领土对立事件，已使菲国内部酿酝不满情绪。

杜特蒂一向将领土问题搁置，以求获得中国的援助、贸易和投资。

根据正式发言纪录，罗玛纳表示，杜特蒂现在已与中方建立友好关系。

海牙国际法院常设仲裁法庭2016年裁定，中国对9段线海域资源所主张的历史权利没有法律依据。这种主张是以1940年代的一幅模糊地图为准。

罗玛纳表示，杜特蒂在与习近平会谈时，将提到菲国在南海仲裁案的胜诉结果。

罗玛纳说，菲律宾不会幻想在一夜之间解决问题，「我认为重要的是，将此当做外交优先议题」。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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