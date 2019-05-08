此内容发布于2019年5月8日 上午8:20

（法新社伦敦8日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天突然取消访德行程，今天现身伦敦，据信是寻求重要盟友英国的支持，共同对中国和伊朗采取强硬立场。

蓬佩奥原定昨天在柏林与德国总理梅克尔（Angela Merkel）和外交部长马斯（Heiko Maas）会面，但他改变行程飞往伊拉克，并在今天抵达伦敦访问。

根据蓬佩奥的说法，他改变行程的原因是伊朗意图「即刻」攻击美国在中东地区的利益。

为了对伊朗施加「最大压力」，美国总统川普决定派遣一个航空母舰打击群和可携核弹的B-52轰炸机特遣部队前往中东。

对此，德黑兰今天警告，若其他国家不协助规避美国制裁，伊朗将拒绝履行2015年核子协议对其发展核能力的限制。

伊朗指的「其他国家」包括历史上在伊朗有能源利益的英国。

华府的欧洲盟友们担心，在川普领导下，美国与伊朗为解决双方长期以来的核子争议将不惜一战。

然而，蓬佩奥赴英寻求支持势必遭遇挑战，原因包括英美两国对中国电信巨擘华为的产品安全度看法分歧。蓬佩奥将与英国首相梅伊和外相韩特（Jeremy Hunt）会面，而数周后，英国政府将作最终决定，是否让华为参与国内的5G网路建设。

美方认定，华为受中国法律规范，有义务协助北京当局搜集情资，而这势必冲击美国和其盟友的国家安全。但英国部分情报单位领导人认为，华为造成的国安风险可藉各方合作排除。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram