（法新社华盛顿18日电） 美国前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）警告，俄罗斯培养美国民主党参选人在明年以第3势力竞选总统，对号入座的联邦众议员加巴德今天对她发动全面攻击，怒呛她是「好战女王」。

希拉蕊・柯林顿藉自己在2016年总统大选输给川普的经历表示，俄罗斯支持行动的结果将分化美国选民，并再度于明年帮助川普胜选。

希拉蕊在昨天首播的播客（Podcast）节目「选战HQ」（Campaign HQ）中表示：「我认为他们看上了目前参加民主党初选的某个人，而他们正培养她成为第3势力参选人。」

希拉蕊还说：「她是俄罗斯的最爱，他们目前有一大堆网站、软体机器人跟其他方法在支持她。」

虽然希拉蕊没有点名加巴德（Tulsi Gabbard），但这位夏威夷州国会议员在推特上开呛这位前美国第一夫人，形同对号入座，表示自己就是目标。

加巴德怒批同党的希拉蕊说：「太好了！谢谢希拉蕊，你这个好战女王、贪污缩影及腐败的化身已经让民主党病入膏肓许久，现在终于露出真面目了。」

38岁的加巴德指控，长年穿梭华府当权派的71岁前辈希拉蕊领导「共谋运动」，目的是破坏她的名声。她说：「现在我们知道，一直都是你，透过你的代理人跟在媒体企业及战争机器的强权盟友行事，并且担心我构成威胁。」

加巴德嘲讽地表示：「现在很清楚，这是你跟我之间的初选，别懦弱地躲在你的代理人后面，直接加入选战吧。」

希拉蕊先前已表示不会再选总统。

加巴德的选情岌岌可危，民主党此次参选大爆炸，她的对手包括前副总统拜登（Joe Biden）、参议员桑德斯（Bernie Sanders）及华伦（Elizabeth Warren）等，加巴德民调仅获1%支持。

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