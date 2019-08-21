此内容发布于2019年8月21日 上午9:35

（法新社伦敦21日电） 英国超市已展开「裸卖」，也就是在有环保意识的消费者施压下，为免使海洋遭受污染，纷纷将陈售的商品除去塑胶包装。

纽西兰与南非等地已展开「裸卖区」与「赤裸食品」运动，即将新鲜蔬果栽种在比较唾手可摘的范围内。

如今英国的零售业者也逐步跟进。当地即连一串串香蕉都经常包在塑胶纸中，以确保在长途运送时新鲜无损。

裸卖风吸引民众尝鲜。斯特林（May Stirling）从拉姆斯贝瑞村（Ramsbury）兼程来到60公里外的大学城牛津（Oxford），只为参加牛津城连锁超市维特罗斯（Waitrose）举办的「拆包装」活动。她说：「我刚完成无塑料包装的消费初体验。」

另一位49岁的妈妈端着自己带来的购物容器说：「摆脱束缚了。」

这家高档连锁超市的牛津分店贩售160种蔬菜和水果，还有谷物、谷粒、粗麦粉、扁豆、葡萄酒、啤酒和其他散装商品，最初计划试卖11周。

斯特林说：「我只是希望今天我能多买几样东西」，并说她希望多买点儿没包装的谷物给儿子吃。

目前，英国商店在运输、储存和销售商品时非常仰赖塑胶包装。

目前维特罗斯超市也在其他分店试办裸卖，并宣布即将在其他3家分店推出这项裸卖计画。

不过维特罗斯超市表示，还没确定是否在全英国344家分店都设置无塑料区。

发言人阿姆斯壮（James Armstrong）说：「尽管优先考量环境效益，但我们显然需要确认（这项试验）在商业上是否可行」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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