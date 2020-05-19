此内容发布于2020年5月20日 上午1:35

（法新社马德里19日电） 西班牙政府今天表示，尽管境内新型冠状病毒确诊病例数持续下滑，仍将寻求国会批准，将国家紧急状态再延长2周至6月7日；众议院预计明天表决。

西班牙目前实施的紧急状态原定本月23日到期，总理桑杰士（Pedro Sanchez）起初表示，有意寻求将紧急状态再延长约一个月。

由于桑杰士领导的执政联盟在国会占少数，当局最后决定将延长期限缩短至2周，以确保获得中间偏右政党「公民党」（Ciudadanos）支持，好让这项提案保证能在350席的众议院闯关成功。

政府发言人孟蒂罗（Maria Jesus Montero）说：「如果不继续实施紧急状态，我们将无法限制行动，大家一直以来的牺牲将付诸流水。」

西班牙3月14日首度祭出封锁措施，迄今已4度更新，桑杰士的危机处理能力仍备受质疑，各界不满声浪逐渐升高，尤其是两周前就不支持上次延长紧急状态的右翼在野党。

政府不排除进一步延长紧急状态的可能性，也倾向在逐步解除限制措施、进入「新常态」之前，继续实施紧急状态到6月底。

卫生部长伊拉（Salvador Illa）说：「限制行动这项基本权利，只有透过这样的方式才能办到。」

西班牙政府认为，这项政令有助对抗这场大流行病，让每日新增确诊病例数呈下降趋势。

西班牙是2019冠状病毒疾病（COVID-19）重灾区之一，迄今累计23万2000多例确诊，2万7700多人病故。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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