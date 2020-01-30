此内容发布于2020年1月31日 上午12:35

（法新社武汉30日电） 法新社记者今天直击一名戴着口罩、看似年约60多岁的白发男子，倒毙在爆发2019新型冠状病毒肺炎疫情的武汉市街头，手里还握着一只购物用塑胶袋。

以往一向人潮拥挤的武汉市，街上行人寥寥无几，没人敢接近这名倒毙路边的男子。

记者今天上午看到这具遗体后不久，紧急车辆便抵达现场，上头载着身着全身防护套装的警察和医疗人员。

这名男子仰躺在一间未营业的家具店门口。穿着浅色防护套装的医疗人员小心翼翼地用一条蓝色毯子将遗体覆盖住。

救护车离开后，警方用超市纸箱堆叠起来封锁现场。

法新社无法证实这名男子的死因。记者事后联系警方和地方卫生官员，都无法取得相关细节。

但警方、医护人员以及部分旁观民众的反应，凸显整座城市弥漫着一股恐惧感。

一名穿着粉红色睡衣、头戴「毛主席帽」的女子站在倒毙男子附近说，她认为这个人应该是死于新型冠状病毒感染的肺炎。

她说：「太可怕了，这几天有好多人死掉。」

中国当局对武汉市采取空前的封城措施，封锁武汉联外道路、禁止航班往来，以遏止病毒扩散。

受困的武汉市民正苦苦等待封城行动落幕，等着专家研发出解药，或是在人满为患的医院等候，只为能接受筛检。

今天这名男性死者倒毙的位置，距离武汉市第六医院只有一个街区之遥。武汉市第六医院是收治武汉肺炎症状患者的主要医疗中心之一。

法新社记者在现场观察的2个小时内，至少有15辆救护车呼啸而过，前往处理其他通报。

最后，一辆车窗涂黑的白色厢型车抵达现场，工作人员将遗体装入黄色手术袋中，拉上拉炼，用担架抬上车。

厢型车一驶离，卫生人员立刻开始清理街道，消毒遗体躺过的路面。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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