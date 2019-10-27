（法新社贝鲁特27日电） 黎巴嫩数以万计抗议民众今天组成南北向人链，从的黎波里穿越贝鲁特到泰尔，在这场史无前例的跨派系抗议中，用170公里长的黎巴嫩之路象徵国家团结精神。

抗议民众封锁道路，并让国内陷入停滞，要求黎巴嫩政府彻底改革政治体制，使得这几天与维安部队的紧张局势升温。成为众矢之的的政治菁英提出迟来的经济改革方案，且似乎愿意改组政府，但从17日就走上街头的民众诉求不仅于此。

示威民众与志工徒步或骑脚踏车与摩托车，在主要南北向公路上排成一列。

男女老少也在贝鲁特海滨手牵手，有人带国旗或唱国歌。而逾半人口生活在贫穷线下的北部城市的黎波里（Tripoli），则有人在脸上画国家象徵黎巴嫩雪松。当地电视画面拍下，南部城市泰尔（Tyre）民众站成一排，手握一面长幅国旗边缘。

活动组织者之一的纳西夫（Julie Tegho Bou Nassif）表示：「人链背后的想法是从北到南展现黎巴嫩拒绝任何派系关系的形象。」

这名31岁的历史老师表示：「今天没政治诉求，我们只想单纯透过在黎巴嫩国旗下手牵手传达讯息。」另一名30岁的参与者法德里（Tariq Fadli）说：「我们表达对尊严生活的诉求，以及我们青年对有个像样未来的梦想。」

在这样一个经常被派系分裂的国家中，近日抗议活动因触及范围广、不见政治或教派旗帜而引发关注。这波「无大台」（没有具体组织单位、组织人）抗议，主要由1975年至1990年内战后出生的年轻世代驱动，部分人士形容是黎巴嫩公民认同的诞生。

国内多处学校及银行已经关闭超过一周，军方寻求重新疏通全国各地主要道路。而在最严重的一场冲突中，军方25日向一群封锁的黎波里道路的民众开火，造成至少6人受伤。

虽然与武装部队紧张升温，政党拥护者也试图举办对立示威，这波前所未见的抗议运动发生事故相对少。

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